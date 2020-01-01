الخرطوم .. ﻣﻮﻛﺐ ﻳﻨﺪد ﺑﺄﺣﺪاث اﻟﻌﻨﻒ في اﻟﺠﻨﻴﻨﺔ

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﺳﻴﺮ ﺃﻣﺲ ﻁﻼﺏ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺑﺎﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻣﻮﻛﺒﺎً ﺍﻟﻰﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻟﻠﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑﺄﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺘﻲﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻨﺔ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺑﻤﺬﻛﺮﺗﻴﻦﺍﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺑﺪﻭﺭﻩ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻣﻜﺘﺐ ﺷﺆﻭﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ.
ﻭﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺮ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺭﻓﻊﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﻻﻓﺘﺎﺕ ﺗﺪﻳﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﻁﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﺎﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻔﻮﻩ ﺑﺎﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﻭﻁﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﻮﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺭﺩﺩﻭﺍ ﻫﺘﺎﻓﺎﺕ: ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺑﺘﻨﺰﻑ ﺩﻡ ﻭﻳﻨﻮ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻳﻨﻮ.
ﻭ ﺷﺪﺩ ﺃﺣﺪﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟـ»ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ« ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻁﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﺓ ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺮﺍﻟﻄﻼﺏ ﺗﻠﻜﺆ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﻭﺗﺴﺎءﻟﻮﺍ ﺃﻳﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﻤﻌﺴﻜﺮ ﻛﺮﻳﻨﺪﻕ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻨﺔ .
ﻭﺗﻤﺴﻚ ﻁﻼﺏ ﺩﺍﻓـﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻮﺍ ﺑﻬﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺎﻳﻘﺎﻑ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻻﺗﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﻁﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻬﻢ ﻭﺩﻋﺖ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺃﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺷـﺆﻭﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﻴﺲ ﻋﻘﺐﺗﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﻴﻦ: ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪﺩﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭﻓﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺘﺤﺮﻙ ﻓﺠﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻤﻄﺎﻟﺐﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﻗﻮﺍﺗﺎً ﻣﻦﺃﺟﻞ ﺑﺴﻂ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺩﻭﻟﺔﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﺴﻂ ﺍﻷﻣﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ (الجريدة)
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