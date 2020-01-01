“أنصار الله” تفرج عن أسرى سعوديين وتوجه رسالة عاجلة إلى المملكة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، اليوم الأربعاء، الإفراج عن 6 من الأسرى السعوديين المحتجزين لديها.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في “أنصار الله”، عبد القادر المرتضى، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “‏تم اليوم بتوجيهات من القيادة تسليم 6 من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للإفراج عنهم”.

وأضاف: “منتظرون خطوات مماثلة من قوى العدوان للإفراج عن أسرانا”، مؤكدا أن الخطوة “في إطار المساعي الرامية إلى حل ملف الأسرى، والدفع نحو تنفيذ اتفاق التبادل”.

​وكانت اللجنة الوطنية للأسرى في صنعاء، أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استلام 128 أسيرا ومعتقلا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم الإفراج عنهم من السلطات السعودية.

وأوضحت اللجنة الوطنية اليمنية للأسرى أنه “من بين من تم استقبالهم اليوم معتقلون في مطارات تسيطر عليها قوى العدوان، وبأن عودة الأسرى هو أول رد سعودي على مبادرات صنعاء، ونأمل أن يتم إنجاز صفقة تبادل كاملة من الطرفين”.