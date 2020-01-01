شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﺃﻗﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺾﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ. ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺗﻐﺮﻳﺪﺓ ﺑﺘﻮﻳﺘﺮ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻨﻲ ﺃﺭﻛﻮ ﻣﻨﺎﻭﻱ ﻗﻄﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺒﺪء ﺣﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﻮﺩ: ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ جاﺭﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﻋﻨﻔﻮﺍﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻗﺘﻼﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻬﺎﺩﻧﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻌﻪﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻹﺋﺘﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﺘﻢﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﻫﻮ ﺣﻘﻦﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ، ﻭﺃﺭﺩﻑ: ﻛﻞ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺩﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺩﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ. المادة السابقة كيان الشمال وحركة تحرير كوش يتوافقان على موقف تفاوضي موحد المقالة القادمة “أنصار الله” تفرج عن أسرى سعوديين وتوجه رسالة عاجلة إلى المملكة

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كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالشيوعي ﻳشدد على ضرورة ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺩﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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