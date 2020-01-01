كيان الشمال وحركة تحرير كوش يتوافقان على موقف تفاوضي موحد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن رئيس الجبهة الثورية د.الهادي إدريس أنه قام بتسلم رؤية مسار الشمال حول الموقف التفاوضي وقام بتسليمها لرئيس الوساطة الفريق توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية ، وأكد الهادي تجاوز التباينات بين مكوني مسار الشمال وتوافقهما التام حول المسار، وأشار إلى ان الحكومة الانتقالية تسلمت اليوم الموقف التفاوضي الموحد لمسار الشمال عبر الوسيط الجنوب سوداني.
هذا وقد أكد رئيس الوساطة الفريق توت قلواك حرص الوساطة وأطراف التفاوض على الوصول لاتفاق سلام يمسح أحزان السودانيين.
تجدر الإشارة إلى أن كيان الشمال وحركة تحرير كوش توافقا على موقف تفاوضي موحد وقدما قضايا وأزمات الشمال ومقترحات حلولها في ورقة تفاوضية واحدة.
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