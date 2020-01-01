كل عام وانتم بخير.. عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 1 يناير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

الفاخر تصدّر أوّل شحنة ذهب

تكبيل قتلة أحمد الخير بالسلاسل وإيداعهم قسم الإعدامات بكوبر

التيّار تنقل آخر تطورات أحداث الجنينة

توقيف أخطر عصابة نهب روّعت الخرطوم

الجريدة

الثراء الحرام تفشل في استرداد تراكتور عوض الجاز بسبب رسوم حجزه

موكب بالخرطوم يندّد بأحداث العنف بالجنينة

بلاغات في مواجهة جمّاع واللجنة الأمنية بكسلا في قضية أحمد الخير

البرهان : نسعة لتحقيق سلام عادل وشامل يرضي الجميع

محمود يقرّ بوجود علاقة بين بعض قوى الحرية مع النظام البائد

تجميد نشاط المؤسسة السودانية لذوي الإعاقة

الرأي العام

البرهان: الثورة قطعت شوطاً في تعزيز دولة الحرية و القانون

فصل (48) من العاملين بوحدة تنفيذ السدود

ارتفاع حصيلة الصراع القبلي بغرب دارفور إلى “41” قتيلا

اليوم التالي

البرهان يتعهد بتحقيق السلام .. والحلو يختتم زيارته للإمارات

تعليق جلسات التفاوض بين الحكومة والحركات إلى الجمعة

حمدوك: نتطلع إلى استعادة ما نهبه النظام البائد

صوت الأمة

البرهان: التغيير سيقود إلى عهد ديمقراطي مستقر

الأمة القومي يدعو لإلغاء قائمة ترشيحات الولاة

صوت الأمة تهنئ الشعب السوداني بعيد الاستقلال

هدوء حذر بمدينة الجنينة بعد أحداث دامية

مواطنو العباسية بأم درمان يشكون من تلوث المياه

أخبار اليوم

إشادة أمريكية بالحكم علي المدانين في قضية المعلم الشهيد أحمد الخير .

ارتفاع حصيلة ضحايا الصراع القبلي بغرب دارفور وتطورات خطيرة .

البرهان : القوات المسلحة والقوات النظامية عصية على كل محاولات الإستقطاب والاختراق .

بنك السودان المركزي : سياسات العام 2020 تضمنت تطبيق أفضل الممارسات التي تعزز استمرارية المصارف .

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الوطن

احتفالات استثنائية في أول ذكري للاستقلال بعد “الثورة”

هجوم مسلح على مقر حكومة غرب دارفور وفرار المئات لتشاد

عيد الإستقلال الـ “64” ووفاء عهد الصادقين

الانتباهة

مقتل شرطيين بالجنينة وانتقال التفلتات إلى نيالا

والي البحر الأحمر للانتباهة : حوادث قتل شبه يومية في مناطق التعدين

تجديد حبس وداد بابكر

زيادة الصرف على الدفاع و 25 مليار جنيه منح أجنبية بموازنة2020

تعليق التفاوض بجوبا للجمعة المقبل

بلاغات بالتستّر ضد آدم جماع ومدير الأمن بكسلا

المؤتمر الشعبي: مركز للتجسس بالخرطوم تديره دولة أجنبية

البرهان: برنامج عمل وطني والجيش سيحمي الثورة

السوداني الدولية

حمدوك يتعهّد بتلبية مطالب الشعب في العام الجديد

المؤبّد لشاب اغتصب فتاة قاصرة

تصدير 6 آلاف رأس ضأن و 3 آلاف من الأبقار

الخرطوم تصدر قرارًا بخلو احتفالاتها من الحفلات الغنائية

الاتحادي الأصل ينفي صلته بمخرجات لقاء الحسن الميرغني وإشراقة سيد

الدعم السريع تهنئ الشعب بذكرة الاستقلال

الصيحة

تصاعد الأحداث و حميدتي وحمدوك إلى الجنينة

الشعبي: بعض أحزاب التحالف شركاء في قضية فضّ الاعتصام

هيئة اتهام قضية أحمد الخير تكشف عن تلقيها تهديدات من جهات مجهولة

الحكم الاتحادي: قضية تعيين ولاة الولاة لا زالت قيد التشاور

تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث الجنينة

المالية: خطط وقوانين للاستفادة من حصائل الصادر ومنع تهريب الذهب

عضو بالسيادي: إذا لم نقتص للشهداء لا يمكن أنّ يستقر الحكم

السوداني

تفاصيل سياسات المركزي الجديدة للعام الجاري

البرهان: القوات النظامية ستكون عصية على الاختراق

ارتفاع ضحايا أحداث غرب دارفور إلى 41 قتيلاً

انتشار شرطي واسع بالعاصمة لتأمين احتفالات رأس الاستقلال

التربية : محاكمة المدانين بقتل أحمد الخير محاكمة للنظام السابق

الشعبي : دولة تتجسس على هواتف السودانيين