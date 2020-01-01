ولكم في القصاص حياة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

قبل صدور الحكم فى قضية المرحوم أحمد الخير كانت كل الارهاصات تؤشر الى ان المحكمة ستدين – على الاقل – بعض المتهمين وتحكم عليهم بالاعدام قصاصا خاصة وان القضية تحولت الى قضية راى عام وأصبح الجميع ينتظرون صدور الحكم ولم يكن متصورا عند غالب الناس ان يصدر الحكم بغير الشكل الذى صدر به .

وكان المشهد مهيبا فى ام درمان وابناء المدينة يستقبلون اهلهم القادمين من كسلا وخشم القربة الذين اقلتهم عشرات البصات وهم على قلب رجل واحد ينصرون المظلوم ويواسون اهله ولسان حالهم جميعا ينادى بالقصاص ، وبعد النطق بالحكم خرجت المواكب الهادرة ترفع شعارات تحيي فيها القضاء وتطالب بضرورة معاقبة كل المتورطين فى الجرائم أيام النظام البائد ، ولقد كان وقع الحكم على اهل المرحوم طيبا وكذا على عموم اهل السودان إلا فئة خالفت التوجه العام بالبلد وأبت إلا ان تعلن استمرارها فى الدفاع عن مرتكبى هذا الفعل الشنيع البعيد عن اخلاقيات وشيم اهل السودان بل ولايقدم عليه الاسوياء من الناس ولكن أفراد جهاز الامن فى كسلا وخشم القربة الذين ارتكبوا هذه الجريمة كانوا وحوشا متجردين من انسانيتهم بعيدين عن الاتصاف باى صفة كريمة وهم يعذبون اسيرهم باقسى صور التعذيب التى لا تقدم عليها حتى الحيوانات ناهيك عن البشر العاديين وفوق ذلك كانوا يعتدون على الضحية ويغلظون فى تعاملهم معه ويقسون عليه الى حد غير متصور دون أى تبرير مطلقا مما جعل كل من سمع بهذه الجريمة النكراء يشمئز منها ويتمنى ان ينال مرتكبيها عقابهم الذى يستحقونه ولايوجد احد يتعاطف معهم أو يدعو للتخفيف عنهم اللهم إلا زملاؤهم فى الجهاز ولانتحدث عنهم كافراد فليس لنا علم بحالهم وانما نعنى المؤسسة التى اصدرت بيانا رسميا ازعج الناس ولم يقبلوه ، وادناه نص البيان كما اوردته المواقع الاخبارية :

أصدر الناطق الرسمي لجهاز المخابرات العامة السوداني مساء الإثنين بياناً حول الحكم في قضية الأستاذ الشهيد أحمد الخير وفي ما يلي نص البيان:

(ظل جهاز المخابرات العامة يتابع إجراءات محاكمة عدد من منسوبيه في قضية الأستاذ أحمد الخير منذ الوهلة الأولى من التقاضي وصولا لنطق المحكمة الموقره بالحكم .

ويؤكد الجهاز إحترامه للمحكمة ولأحكامها التي صدرت بحق عدد من منسوبيه . وفي ذات الوقت سيواصل دفاعه عنهم عبر الاطر القانونية فيما هو متاح له من إجراءات في مختلف مستويات التقاضي وفقًا للقانون .

وبجانب ذلك سيتواصل مع أولياء دم الشهيد ومع أسر المحكومين وصولا لما هو أبرك وأفضل عند الله سبحانه وتعالى وفي إطار ما يتعارف عليه مجتمعنا السوداني الاصيل من قيم وتقاليد سمحه دون أن يكون لكل ذلك تأثيرا على مجريات العدالة) .

انتهى البيان ولابد ان يعرف جهاز المخابرات

العامة ان الرأى العام فى البلد ينادى بالقصاص من القتلة المجرمين المجردين من القيم والأخلاق وليس اهل الشهيد فقط هم من ينادون بذلك ، وعلي منسوبى جهاز المخابرات العامة ان يعوا جيدا ان القصاص هو مطلب الكل وهو ليس امرا معيبا ولا مستنكرا بل به يتم حفظ الدماء ومنع المستهترين من ارتكاب جرائم يندى لها الجبين ثم يأتى من يشفع لهم ويطلب العفو عنهم وليعلموا ان فى القصاص حياة كما قال البارى عز وجل.