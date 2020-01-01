اليمن: قبح العدوان وفظائع آثاره .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مع دخول العام الميلادى الجديد وتطلع اليمنيين الى تغيير واقعهم على الأرض وسعيهم بقوة وثبات نحو النصر لابد ان نتوقف قليلا مع أرقام اولية تبين بشاعة العدوان السعودى الاماراتى الصهيونى على هذا الشعب الكريم .

وسنتحدث فى جانب صغير ومن زواية محددة نبين ماذا جرى فى العام المنصرم ولاندعى احاطة واستقصاء وانما هى فقط وقفات من إرشيف العام 2019 لعلنا نسهم بهذا الجهد القليل فى كشف الوجه القبيح لتحالف العدوان وقادته البعيدون كل البعد عن أى انسانية أو أخلاق أو كرامة .

ونقول انه بناء على معلومات رسمية فان العام 2019 شهد تكريسا لغارات الطيران المعادي ويبدو ان التحالف المعتدى قرر ان يمضى العام الى نهايته فى تطويع اليمنيين وكسرهم خاصة مع التطور النوعى للقوة الهجومية العراقية فى مجال البالستيات والمسيرات التى اذاقت تحالف العدوان مرارة الحرب وقسوتها ولكنهم ركبوا رؤوسهم وازداد طغيانهم ظنا منهم أنهم بمزيد من الضغط والضربات الجوية المستمرة سيخضعون اليمنيين واتجهوا رسميا الى تكثيف طلعاتهم الجوية اذ بلغ إجمالي عددها (الغارات) أكثر من 6534 غارة تعرضت لها البلد.

ولنا ان نتخيل حجم الدمار الذي يسبّبه هذا العدد الضخم من الغارات والاعداد الكبيرة من القتلى اضافة عن حالات النزوح والفقر والجوع والأمراض التي تنتج من هذا الحجم المهول من القصف والغارات ، مع ملاحظة اطباق الحصار البرى والبحرى والجوى الظالم الذى يمنع اليمنيين من استيراد الدواء وحتى لو توفر فى بلدهم فلن يكون بمقدورهم الحصول عليه لارتفاع ثمنه، فهل بعد هذا العدوان القبيح من عدوان ؟ وهل من جريمة فى العصر من جرائم قوى العدوان ؟ وهل من قبيح فى الأرض اكبر من ما اقترفه تحالف المحمدين ؟

انه الظلم بعينه .

ألا لعنة الله على الظالمين.