الخرطوم تصدر قراراً بخلو احتفالاتها من الحفلات الغنائية

التاريخ: 01-يناير-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدرت اللجنة العليا لاحتفالات ولاية الخرطوم بالذكرى 64 للاستقلال المجيد والأولى لثورة ديسمبر قراراً قضى بخلو احتفالاتها لهذا العام من الحفلات الغنائية. Advertisements وقال الأستاذ محمد المصطفى قسم الله الأمين العام لحكومة الولاية، رئيس اللجنة العليا بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن القرار يأتي تضامناً مع أسر شهداء ديسمبر وإعلاء قيمة الوطن من خلال تحسين وتجويد الخدمات والبعد عن المظاهر الاحتفائية تكريماً لأرواح الشهداء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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