التاريخ: 01-يناير-2020 فى : أخبار 15 مشاهدة عادت قناة طيبة إلى البث على القمر الصناعي نايل سات عبر ترددها 11526، وكانت القناة قد توقفت عن البث على كل الأقمار والإنترنت لمدة 6 ساعات بسبب قرار وزارة الإعلام أمس، والقاضي بإيقاف منصة بث شركة الأندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع المحدودة، المالكة لقنوات طيبة الفضائية بحسب صحيفة آخر لحظة، والتي تسمح من خلالها ببث أكثر من عشر قنوات غير مرخص لها من السلطات السودانية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار إيقافها.. “طيبة” تعاود البث بتردد جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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