التاريخ: 01-يناير-2020
13 مشاهدة
أكّد وزير الحكم الاتحادي يوسف الضي أنّ قضية تعيين ولاة الولايات ما زالت قيد التشاور.
وأبلغ الضي مصادر أمس، إلى أنّه في الجولة الماضية كان هناك حديث عن قضية تعيين الولاة بصورة مؤقتة، إلا أنّه عقب تجديد إعلان جوبا في 15 ديسمبر الماضي لم تتم مناقشة القضية.
وأوضح يوسف بحسب صحيفة الصيحة، أنّ وزارة الحكم الاتحادي تعتبر جهة تنفيذية، وأنّ مشاورات تعيين الولاة تتمّ بين رئيس الوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير وهي التي تقدّم مقترحات الولاة ويتمّ التشاور حولها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الحكم الاتحادي: قضية تعيين ولاة الولايات ما زالت قيد التشاور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.