الحكم الاتحادي: قضية تعيين ولاة الولايات ما زالت قيد التشاور

أكّد وزير الحكم الاتحادي يوسف الضي أنّ قضية تعيين ولاة الولايات ما زالت قيد التشاور.

وأبلغ الضي مصادر أمس، إلى أنّه في الجولة الماضية كان هناك حديث عن قضية تعيين الولاة بصورة مؤقتة، إلا أنّه عقب تجديد إعلان جوبا في 15 ديسمبر الماضي لم تتم مناقشة القضية.

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وأوضح يوسف بحسب صحيفة الصيحة، أنّ وزارة الحكم الاتحادي تعتبر جهة تنفيذية، وأنّ مشاورات تعيين الولاة تتمّ بين رئيس الوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير وهي التي تقدّم مقترحات الولاة ويتمّ التشاور حولها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)