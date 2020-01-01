تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصحة: * تصاعد الأحداث.. و”حميدتي” و”حمدوك” إلى الجنينة * الشعبي: بعض أحزاب التحالف شركاء في قضية “فض الاعتصام” * هيئة اتهام قضية “أحمد الخير” تكشف عن تلقيها تهديدات من جهات مجهولة * الحكم الاتحادي: قضية تعيين ولاة الولايات لا زالت قيد التشاور آخر لحظة: * الشعبي يكشف تجسس دولة على هواتف السودانيين * شقيق المعلم لـ(المخابرات): (القصاص بس) * قتلى في اشتباكات بقصر الضيافة بالجنينة * “الثورية” تهدد بوقف التفاوض إذا لم تقم الحكومة بحماية المدنيين Advertisements السوداني الدولية: * “حمدوك” يتعهد بتلبية مطالب الشعب في العام الجديد * “البرهان”: القوات المسلحة ستظل حارسة لثورة ديسمبر * “الحلو” يختتم زيارة للإمارات الدار: * السفارة الأمريكية تشيد بالقضاء السوداني بعد الحكم على قتلة أحمد الخير * البرهان: القوات المسلحة ضامناً لسلام البلاد * الشعبي: دولة أقامت مركزاً للتجسس على هواتف السودانيين وسط الخرطوم * بالصورة والقلم.. الشرطة تنهي أسطورة العصابة العابرة للولايات * اليوم الذكرى السنوية لرحيل “الحوت” * اليوم لطلاب الشهادتين.. امتحان اللغة العربية للأساس وامتحان الرياضيات المتخصصة للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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