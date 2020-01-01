تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوزير الصناعة والتجارة الشاب “مدني عباس مدني”، وهو بملابس ممزقة خلال فض الاعتصام امام القيادة العامة للجيش في يونيو ٢٠١٩، وأخرى ببدلة أنيقة وهو يستقبل العام ٢٠٢٠ وزيراً، علقوا عليها ( تفاءلوا دوما لامستحيل لتحقيق احلامكم). وجمعت الصورة مابين التحرر من اليأس والتسلح بالتفاؤل، والسخرية السياسية، من خلال المفارقة مابين الصورتين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: رواد مواقع التواصل يجعلون من وزير الصناعة السوداني مدعاة للتفاؤل لتغيير حياتهم إلى الأفضل في العام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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