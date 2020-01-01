تعليق المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية حتى هذا التوقيت

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الأربعاء 1 يناير 2020
علق مجلس السيادة الانتقالي في السودان المفاوضات بين الحكومة و"الحركة الشعبية – شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، حتى يوم الجمعة المقبل.
وأعلن المجلس، في بيان له عن أن وفد الحكومة الانتقالية عقد اليوم عددا من جلسات التفاوض مع "الحركة الشعبية - جناح مالك عقار"، في جوبا، برئاسة كل من عضوي مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي، ومحمد حسن التعايشي، وبحضور الوساطة من دولة جنوب السودان.
وصرح عضو وفد الوساطة ديو مطوك، أن الجانبين ناقشا بنود الاتفاق الاطاري، الذي وقعه الطرفان مؤخرا، وتم الاتفاق حول عدد من بنوده.
وأشار مطوك إلى تعليق التفاوض بين الجانبين إلى يوم الجمعة المقبل، لمواصلة التفاوض، بسبب الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية.
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