البرهان يؤكد التزام السودان بالمواثيق الدولية

التاريخ: 31-ديسمبر-2019
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قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالى إنّ السودان بموقعه وتاريخه ومساهماته جدير بأن يكون في طليعة القارة الأفريقية ورائداً في المجتمع الإقليمي والدولي ، ببناء علاقات خارجية متوازنة بما يحقق الإحترام والمنافع المتبادلة ليعود للسودان دوره الفاعل في العالم أجمع ، مؤكداً التزام السودان بكافة المواثيـق والعهـود الدوليـة وحقــوق الإنسـان ، وإحـترام المبـادئ الأساسية للصداقة والتعاون وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى فضلاً عن المساهمة الفاعلة في صون الأمن والسلم الدولي .
وأعرب رئيس مجلس السيادة بحسب سونا – عن شكره لدول الجوار والأشقاء والأصدقاء الذين ساندوا السودان حتى عاد إلى مكانه الطليعي بين دول الأقليم والعالم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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