البرهان يؤكد التزام السودان بالمواثيق الدولية

Advertisements

قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالى إنّ السودان بموقعه وتاريخه ومساهماته جدير بأن يكون في طليعة القارة الأفريقية ورائداً في المجتمع الإقليمي والدولي ، ببناء علاقات خارجية متوازنة بما يحقق الإحترام والمنافع المتبادلة ليعود للسودان دوره الفاعل في العالم أجمع ، مؤكداً التزام السودان بكافة المواثيـق والعهـود الدوليـة وحقــوق الإنسـان ، وإحـترام المبـادئ الأساسية للصداقة والتعاون وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى فضلاً عن المساهمة الفاعلة في صون الأمن والسلم الدولي .

وأعرب رئيس مجلس السيادة بحسب سونا – عن شكره لدول الجوار والأشقاء والأصدقاء الذين ساندوا السودان حتى عاد إلى مكانه الطليعي بين دول الأقليم والعالم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)