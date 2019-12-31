البرهان: القوات المسلحة عصية على الاختراق

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان،الثلاثاء، إن القوات المسلحة والقوات النظامية في البلاد، ستكون عصية على كل محاولات الاستقطاب والاختراق.



وأكد البرهان أن "القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، ستعمل على تأهيل قدراتها وتماسك منظومتها الأمنية من الشروخ والفتن... ولن يؤثر على واجبها التشويه أو الاستهداف".

جاءت تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان خلال خطاب وجهه للسودانيين من القصر الجمهوري بمناسبة احتفالات البلاد بالذكرى الرابعة والستين للاستقلال. وقال البرهان إن "القوات المسلحة ستظل قوية متماسكة بكل مكوناتها، متمسكة بعهدها مع الشعب في حماية ثورة ديسمبر المجيدة والتي كانت بجانب القوات النظامية الأخرى، شريكا أصيلا وضامنا لوحدة الصف الوطني، لتجاوز المراحل الصعبة التي مرت وتمر بها بلادنا".

وأضاف أن "القوات المسلحة ظلت وستظل بمكوناتها المختلفة، والأجهزة النظامية الأخرى حارسا أمينا وضامنا لأمن وسـلامة هذا الوطن العزيز في صون ترابه والدفاع عنه بكل غالٍ ونفيس".