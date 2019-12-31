في خطابه للأمة السودانية.. البرهان: القوات المسلحة ستظل قوية لحماية التغيير

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

كتب الخرطوم- محمد أمين

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، أن التحديات التي تواجه البلاد، تحتم على الحكومة تبني اصلاحات لتحفيز التنمية الاقتصادية.



وهنأ البرهان في كلمة له مساء اليوم بالقصر الجمهوري، الامة السودانية، بالذكرى 64 لاستقلال البلاد.

ودعا إلى تعزيز الحقوق وصيانة الحريات العامة، وتكافؤ الفرص في المشاركة السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية.

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وشدد البرهان على اهمية تطوير البنى التحتية في كل المجالات الخدمية والاقتصادية، وتحسين إدارة الأنظمة المالية.

وأكد البرهان ان القوات المسلحة عصية على كل محاولات الإستقطاب والاختراق، وستظل قوية متماسكة لحماية ثورة ديسمبر، كما كانت شريكاً أصيلاً وضامناً لوحدة الصف الوطني ، لتجاوز المراحل الصعبة التي مرت وتمر بها بلادنا.

وأضاف أن أهم اولويات الفترة الانتقالية تحقيق السلام من وضع أسس لحل شامل يرضى الجميع ويضع حداً لمعاناة أهل السودان، داعيا حاملي السلاح فواجب للانخراط في عملية توحد السودان.

وشكر البرهان الدول الشقيقة والصديقة التي ساندت السودان وشعبه خلال فترة التغيير، مشيراإلى نهج الجديد للحكومة في بناء علاقات خارجية متوازنة بما يحقق الإحترام والمنافع المتبادلة.

وأكد إلتزام السودان بكافة المواثيـق والعهـود الدوليـة وحقــوق الإنسـان ، وإحـترام المبـادئ الأساسية للصداقة والتعاون وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والمساهمة الفاعلة في صون الأمن والسلم الدولي.