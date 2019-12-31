شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حدد الهلال الحادي عشر من يناير المقبل من عام 2020م عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت العاصمة السودانية الخرطوم موعدا لمباراة الازرق السوداني امام النجم الساحلي في الجولة الرابعة من ابطال افريقيا وكان الهلال قد فاز في لقاء الجولة السابقة امام النجم بهدف اللاعب اطهر الطاهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يعلن عن موعد مباراة النجم الساحلي بأمدرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.