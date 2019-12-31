حسناء نهائي أبطال أوروبا تتسلق الهرم.. وتثير الجدل.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نشرت عارضة الأزياء الأميركية، كينزي ولانسكي، التي اقتحمت نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 بين ليفربول وتوتنهام، فيديو يوثق تسلقها لأحد أهرامات الجيزة خلال زيارتها الأخيرة لمصر.

وأظهر مقطع فيديو نشرته ولانسكي على حسابها في إنستغرام تواجدها رفقة العديد من أصدقائها، الذين ساعدوها على الدخول وتسلق الهرم، حيث ظهر صديقها معها في المقطع واتضح أنه شغل الحراس لتنفذ رغبتها.

وأثارت العارضة الجدل بعدما ورد لأجهزة الأمن بلاغ بإقدامها على ما فعلته، كما أنها وثقت تسلقها للهرم في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، مشيرة إلى أنها أرادت توثيق آخر مغامراتها في 2019 من مصر.

و على حسب ما ورد في موقع (skynewsarabia) أثناء تسلق ولانسكي للهرم، قال صديقها إن الشرطة في طريقها لتوقيف صديقته بعد أن تمكنت من الوصول إلى قمة الهرم.

وكشفت عارضة الأزياء الأميركية أن الأمن المصري أوقفها بالفعل وتم التحقيق معها لمدة ساعات قبل أن يتم الإفراج عنها، وتقرر ترحيلها من البلاد إذ رافقتها قوة أمنية واتجهت بها مباشرة إلى المطار لمغادرة البلاد.