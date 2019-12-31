وزارة المالية : حزمة من الخطط للاستفادة من حصائل صادر الذهب

الخليج 365 :

كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن حزمة من الخطط للإستفادة من حصائل الصادر من بينها قفل منافذ التهريب.

وأكد وزير المالية، إبراهيم البدوي أن وزارته وضعت حزمة من الخطط كفيلة بالاستفادة من حصائل الصادر، وقال : “ذلك لا يتم إلا بالاحكام الدقيق لمنع التهريب بقفل المنافذ وضبط مناطق الإنتاج والعمل على تشديد الرقابة بالمنافذ الحدودية والمطارات”، إلى جانب سن قوانين رادعة جديدة تصب في ذلك الاتجاه .

وقال البدوي لدى اجتماعه مع الاتحاد العام للصاغة اليوم “الثلاثاء” إن كيان إتحاد الصاغة سيكون ضمان تسهيل عملية صادر الذهب لمواكبة الأسعار والتنافس الحر في البورصة العالمية .

من جانبه قال الأمين العام للاتحاد الصاغة، عاطف أحمد إن الاجتماع كان مثمراً وبناءً و تم التفاكر في المسائل التي تتعلق في كيفية الاستفادة من صادر الذهب السوداني لينعكس إيجابا في موازنة 2020 م .

وأشار عاطف إلى المعوقات التي واجهة الاتحاد في الفترة السابقة ما أدى إلى إهدار ثروة ضخمة كان يمكن أن تكون لصالح المواطن السوداني.