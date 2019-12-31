- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
انتصر أهلي مروي على ضيفه الخرطوم الوطني بهدفٍ دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”الثلاثاء” في بطولة الدوري الممتاز بملعب”المدينة الرياضية” بكريمة.
وأحرز هدف أهلي مروي اللاعب كولينا من ركلة جزاء ليرتقي الفريق إلى النقطة الـ”16″ ويتقدّم خطوتين إلى الأمام ليحتّل المرتبة الـ”12″.
وفي المقابل بقي الخرطوم الوطني في النقطة الـ”21″.
كانت هذه تفاصيل خبر كولينا ينقذ أهلي مروي أمام الخرطوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.