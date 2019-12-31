كولينا ينقذ أهلي مروي أمام الخرطوم الوطني

الخليج 365 :

انتصر أهلي مروي على ضيفه الخرطوم الوطني بهدفٍ دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”الثلاثاء” في بطولة الدوري الممتاز بملعب”المدينة الرياضية” بكريمة.

وأحرز هدف أهلي مروي اللاعب كولينا من ركلة جزاء ليرتقي الفريق إلى النقطة الـ”16″ ويتقدّم خطوتين إلى الأمام ليحتّل المرتبة الـ”12″.

وفي المقابل بقي الخرطوم الوطني في النقطة الـ”21″.