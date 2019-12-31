أكثر من (40) شركة تقدمت لوزارة المالية بغرض المنافسة وتثبيت سعر الصرف

الخليج 365 :

تقدمت لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أكثر من أربعين شركة تعمل في مجال شراء وتصدير الذهب بدلاً عن شراء الذهب من المعدنين التقليديين وبعد طباعة كميات كبيرة من العملة الوطنية مقابل عمليات الشراء، الأمر الذي أسهم في زيادة معدلات التضخم، وقد أوضح السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، دكتور إبراهيم البدوي في تصريحات، بعدم احتكار خاص لشركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة بأن تقوم بعمليات الشراء والتصدير للذهب، وأضاف الباب مفتوح أمام كل الشركات العاملة في مجال تصدير الذهب والقادرة على عمليات الشراء دون أي استثناء، وذلك من أجل تعزيز جهود الحكومة مع القطاع الخاص لتوفير احتياطي البلاد من العملات الأجنبية وتوفير موارد للبلاد تجاه السلع الإستراتيجية، وقد أكد البدوي أن المالية تقوم بدراسة العروض المقدمة لها من شركات ومجموعة من تجار ومصدري الذهب تجاوزت الأربعين شركة ومجموعة أعمال، مبيناً أن هذه الشركات ومجموعة الأعمال لها المقدرة على تصدير حوالى (250) إلى (300) كيلو في اليوم، بنظام الدفع المقدم، وقال نحن لا نريد أن نعمل بيد واحدة والبلاد تمر بأزمة اقتصادية كبيرة خلفها النظام البائد ونحن في ظل ثورة تتسم بالوضوح والشفافية، والآن الكل مسؤول عن مستقبل البلاد، وقال لا بد أن نعمل سوياً من أجل نهضة السودان ومعالجة ما خلفه النظام السابق من سوء في التخطيط ودمار لمؤسسات الدولة مما أضعف القدرة الإنتاجية، وقد أوضح وزير المالية أن وزارته تعمل مع الجهات ذات الصلة من أجل إعادة العمل لصادر الذهب الحر بنظام الدفع المقدم وبالتشاور وفق ضوابط تحفظ موارد البلاد حتى لا يكون هناك استثناء لأحد في القطاع الخاص.