شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قالت مصادر لـ”باج نيوز” إنّ نادي الهلال السوداني أمنّ على قرار إعارة لاعب الفريق صهيب الثعلب إلى نادي الجبيل السعودي لمدة ستة أشهر،ونادي الجبيل السعودي يلعب في دوري الدرجة الثانية،ومن المنتظر أنّ يغادر الثعلب إلى السعودية في الأسبوع القادم من أجلّ إكمال إجراءات انتقاله إلى نادي الجبيل،ويحتلّ الجبيل السعودي المركز العاشر في روليت الدوري الثانية برصيد”7″ نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صهيب الثعلب يغادر إلى الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.