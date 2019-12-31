إثيوبيا تُبدي رغبتها في استخدام ميناء بورتسودان للاستيراد والتصدير

الخليج 365 :

أبدت إثيوبيا، رغبتها في استخدام ميناء بورتسودان للاستيراد والتصدير وإكمال الإجراءات كافّة بالسودان، وسلّمت مسودة اتفاقية وسائط النقل المتعدد عبر الطريق الرابط بين السودان وإثيوبيا لوزير النقل والبنى التحتية لإبداء الملاحظات عليها، تمهيداً للتوقيع النهائي.

والتقى وزير النقل والبنى التحتية هاشم طاهر شيخ طه أمس، بوزيرة النقل الإثيوبية دقماويت موقس، وأبدت الأخيرة رغبة بلادها في استخدام ميناء بورتسودان لتصدير واستيراد المنتجات الإثيوبية، واستيراد السماد عبره كمرحلة أولى لأهمية موقع الميناء باعتباره من أهم المنافذ لقارة أفريقيا على العالم، خَاصّةً وأنّ مُعظم مناطق الإنتاج في إثيوبيا متاخمة للسودان.

واقترحت الوزيرة، أن تكون إجراءات معاملات الاستيراد والتصدير كافّة ببورتسودان، على أن تكون هنالك نقطة اتصال تتولى تكملة الإجراءات الإثيوبية بالسودان.

فيما أكد الوزير، تعاوُن الحكومة لتطوير علاقات النقل بين البلدين وتسهيل الإجراءات على الطرق القومية، وأوضح أنّ اللقاء بَحَثَ سُبُل التعاوُن وكيفية تطويرها