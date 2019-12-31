إرتفاع في أسعار اللحوم الحمراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت جولة (آخر لحظة) أمس، بأسواق الخرطوم، عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وقال صاحب ملحمة بالسوق العربي محمد الخير بشرى إن هنالك ارتفاعاً وضعفاً في القوى الشرائية مما انعكس على تخزين كميات من اللحوم بالثلاجات، وأشار إلى أن تذبذب أسعار العملات انعكس على ارتفاع الأسعار، مبيناً أن سعر العجالي قفز إلى (340) جنيهاً بدلاً عن (320) جنيهاً، أما الضأن (450) جنيهاً والمفروم (400) جنيه. وعزا صاحب مركز للحوم البيضاء بأم درمان، أحمد آدم ارتفاع أسعار البيض غير المسبوق إلى التصدير للولايات ومحدودية إنتاج شركات البيض، ما أدى إى الندرة، بجانب ارتفاع سعر مدخلات الإنتاج، إضافة إلى ارتفاع سعر الصرف، موضحاً أن هنالك أعلافاً تركيزية يتم استيرادها بالدولار. وأوضح أن سعر طبق البيض قفز إلى (280) جنيهاً بدلاً من (175) جنيهاً، ووصف حركة البيع بالضعيفة، وسعر الجملة لطبق البيض بلغ (210) جنيهات بدلاً من (175) جنيهاً، وأوضح أن الإنتاج الحالي لا يغطي السوق.