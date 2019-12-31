وكيل الزراعة يدعو لإيقاف صادرالصمغ إلى أمريكا

الخليج 365 : دعا وكيل وزارة الزراعة والغابات عبد القادر تركاوي، إلى إيقاف تصدير الصمغ العربي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كنوع من كرت الضغط على واشنطن لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واتهم تركاوي في تصريح لـ(آخر لحظة) الحكومة السابقة بالغباء على حد وصفه، لعدم استخدامها ذلك الكرت المهم.

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