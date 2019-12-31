مجلس الصمغ العربي: الشركة تعافَت وسدّدت 90% من الديون

الخليج 365 :

أجاز مجلس إدارة الصمغ العربي بالإجماع والتوافُق تقرير الأداء للعام المنصرم وأقر خطة العام 2020.

وأكد رئيس مجلس الإدارة سليمان إبراهيم أمس، أن الشركة تعافت تماماً وأشار إلى أنها ورثت تركة ثقيلة من الديون أعلن تسويتها بحوالي 90% وقال إنها تعمل على تسوية “المُتبقي”.

وكشف سليمان لـ “الصيحة” ملامح الخطة الجديدة، وقال تُركز على ضرورة الاهتمام بالمنتجين وتوفير الخدمات الحياتية اللازمة لهم بجانب تدريبهم على نظم “الميكنة” الحديثة لعملية “طق” الصمغ.

وأوضح أن الخطة تشمل أيضاً نقل الاجتماعات الراتبة لمجلس الإدارة لمواقع الإنتاج وسط أصحاب الحق الأساسي وأعلن أن الشركة وضعت فى خطتها الجديده زيادة إنتاج الصمغ العربي من (5-10) ألف طن لصمغ الهشاب، وزيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20%.