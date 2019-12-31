البرهان في خطابة بذكرى الاستقلال: القوات المسلحة ضامناً لسلام البلاد

تعهد الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بأن تظل القوات المسـلحــة بمكـونـاتهـا المخـتـلـفـة ، والأجـهـزة النظامية الأخرى حارساً أميناً وضامناً لأمن وسـلامة البلاد وصون ترابها والدفاع عنها بكل غالٍ ونفيس.

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وجدد البرهان بحسب سونا – في خطابه بمناسبة الذكري الرابعة والستين للاستقلال العهد بأن تعمل القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى على تأهيل قدراتها وتماسك منظومتها الأمنية ، من الشروخ والفتن ، مؤكدا أنها ستكون عصية على كل محاولات الإستقطاب والاختراق ولن يؤثر علي واجبها التشويه أو الإستهداف ، وستظل قوية متماسكة بكل مكوناتها متمسكة بعهدها مع الشعب في حماية ثورة ديسمبر المجيدة وقال أن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى تعد شريكاً أصيلاً وضامناً لوحدة الصف الوطني ، لتجاوز المراحل الصعبة التي تمر بها البلاد.

وترحم رئيس مجلس السيادة علي شهداء الوطن كافة الذين رووا بدمائهم الطاهرة ترابه سائلا الله أن يتقبلهم مع الصديقين والنبيين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)