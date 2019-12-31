وزيرالاعلام: بالارادة والعزيمة سنتجاوز التحديات

قال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام ان الاحتفال بالذكري الرابعة والستين للاستقلال يعد يوما عظيما في وجدان الشعب السوداني وقد جاء متزامنا مع الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة.

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وأوضح الاستاذ فيصل في تصريح بحسب سونا – على هامش احتفالات البلاد بالذكري الرابعة والستين للاستقلال بحدائق القصر الجمهورى انه لابد من أن نستذكر في هذا اليوم شهداء الثورة السودانية الذين ضحوا بدمائهم من أجل الحرية والسلام والعدالة وسيادة الديمقراطية وحكم القانون مشيرا الي تضحيات الرعيل الأول من رواد الاستقلال وشهداء الثورة المهدية والحركة الوطنية.

وأعرب بحسب سونا – عن أمله في أن تعود هذه الذكرى والبلاد تنعم بالسلام والأمن والإستقرار منوها الى التحديات الكبيرة التى تواجه البلاد مبينا انه بالارادة والعزيمة يمكن تجاوز مثل هذه التحديات .

وتقدم وزير الثقافة والإعلام بأحر التعازي لأهل الجنينة في الأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة امس وراح ضحيتها نفر عزيز من أبناء الوطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)