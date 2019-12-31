برشلونة يغلق باب الخروج في وجه فيدال

التاريخ: 31-ديسمبر-2019 فى : رياضة 5 مشاهدة أغلق نادي برشلونة باب الرحيل أمام متوسط ميدانه التشيلي أرتورو فيدال، بعد انتقال كارليس ألينيا إلى ريال بيتيس، وفي ظل الإصابات المتكررة التي يعاني منها أرتور ميلو. حسب ما ذكر في موقع (hihi2). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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