نهر النيل تحتفل باطلاق سراح 144نزيلا

شهد والي ولاية نهر النيل اللواء ركن عبد المحمود حماد اطلاق سراح ١٤٤ نزيل من نزلاء سجون الولاية بتكلفة فاقت المليون وثمانمائة الف جنيه بالسجن العمومي بحاضرة الولاية الدامر الذي نفذته ادارة السجون والاصلاح بالتعاون مع عدد من المؤسسات .

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وأكد عبد المحمود بحسب سونا – اهتمام الولاية بأمر النزلاء واطلاق سراحهم بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة خاصة ديوان الزكاة في اطلاق سراح المعسرين داعيا النزلاء الي الاحتفال باعياد الاستقلال والثورة المجيدة ومع اسرهم فرحة بعودتهم وان يكونوا سواعد بناء في المجتمع.

وكشف الوالى عن تكثيف المساعي مع الخيرين و المجتمع والمؤسسات من اجل اطلاق سراح كل النزلاء بسجون الولاية.

واكد محمد بابكر ابراهيم نائب الامين العام لديوان الزكاة استعداد الديوان للتعاون مع المؤسسات ذات الصلة من اجل اطلاق سراح النزلاء ومساعدة المحتاجين وادخال الفرحة في نفوس الاسر الفقيرة موضحا ان ديوان الزكاة بالولاية اطلق العديد من النزلاء خلال العام ٢٠١٩م بتكلفة فاقت السته ملايين جنيه .

وقال رئيس الجهاز القضائي تاج الاصفياء محمد إننا اليوم نحتفل بالحرية واستقلال البلاد موجها رسالة للنزلاء الاستفادة من معاني الحرية ومراجعة النفس وعدم العودة للخطأ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)