الحلو يختتم زيارته إلى دولة الإمارات

التاريخ: 31-ديسمبر-2019
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إختتم رئيس فصيل الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز آدم الحلو زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي إستغرقت يومين ، بهدف التفاكر حول الدفع بالعملية السلمية وأسباب تعثر المحادثات.
وقال الناطق الرسمي بإسم وفد التفاوض ،الجاك محمود أحمد الجاك ، في بيان بحسب راديو تمازج الثلاثاء ، إن الحلو أطلع ممثلي الحكومة الإماراتية على سير محادثات السلام بجوبا و أسباب تعثرها.
وتابع الجاك “أبدت الحكومة الإماراتية تفهمها لمواقف الحركة الشعبية مؤكدة دعمها لمنبر جوبا ووقوفها مع جهود تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يحفظ حقوق وكرامة جميع السودانيين”.
و أعلن رئيس الوساطة بدولة جنوب السودان توت قلواك، الأسبوع الماضي، عن تعليق التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية جناح الحلو لمدة أسبوعين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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