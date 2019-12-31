الحلو يختتم زيارته إلى دولة الإمارات

إختتم رئيس فصيل الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز آدم الحلو زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي إستغرقت يومين ، بهدف التفاكر حول الدفع بالعملية السلمية وأسباب تعثر المحادثات.

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وقال الناطق الرسمي بإسم وفد التفاوض ،الجاك محمود أحمد الجاك ، في بيان بحسب راديو تمازج الثلاثاء ، إن الحلو أطلع ممثلي الحكومة الإماراتية على سير محادثات السلام بجوبا و أسباب تعثرها.

وتابع الجاك “أبدت الحكومة الإماراتية تفهمها لمواقف الحركة الشعبية مؤكدة دعمها لمنبر جوبا ووقوفها مع جهود تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يحفظ حقوق وكرامة جميع السودانيين”.

و أعلن رئيس الوساطة بدولة جنوب السودان توت قلواك، الأسبوع الماضي، عن تعليق التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية جناح الحلو لمدة أسبوعين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)