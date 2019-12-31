الشراكة الدولية للتعليم تدعم مدارس الأساس بالسودان

أعلنت رئيس لجنة المنحة المدرسية الأستاذة تقوى عطا فخري أن المنحة المدرسية لهذا العام تبلغ 11,8 مليون دولار مقدمة من الشراكة الدولية للتعليم وبإشراف البنك الدولي لمدارس الأساس الحكومية في السودان.

جاء ذلك خلال لقائها مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة الدكتور عمر السنوسي بمكتبه صباح اليوم وعضو اللجنة الأستاذ علي أبكر محمد من إدارة تطوير مرحلة الأساس بوزارة التربية والتعليم الإتحادية.

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وقالت رئيسة اللجنة إن زيارتهم لولاية الجزيرة تهدف إلى الوقوف على إحتياجات مدارس الأساس بالمحليات لتحديد المبلغ الذي سيقدم لها من المنحة المدرسية.

من جانبه ثمن مدير التربية والتعليم دور إدارة تطوير مرحلة الأساس بالوزارة الإتحادية في إيجاد مثل هذه الشراكات لتهيئة البيئة المدرسية وأقر بتدهور البيئة المدرسية في عدد من مدارس الولاية موجهاً إدارة تعليم الأساس بالولاية بتسهيل مهمة اللجنة في الطواف على كل المحليات وفتح حساب خاص لكل مدرسة بإسم المنحة المدرسية .

وأكد مدير مرحلة الأساس بالولاية الأستاذ عادل أحمد بحسب سونا – ثقته في إدارات المدارس تجاه توظيف المنحة المدرسية وفق الحاجة الفعلية مبشراً بإقامة إحتفال رسمي يتم من خلاله تسليم كل مدرسة أساس بالولاية صك المنحة المدرسية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)