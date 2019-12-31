السيادي يدعو للاستفادة من العلماء السودانيين بالخارج فى بناء الوطن

دعا البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي لإتاحة المجال للعلماء لتقديم عصارة تجاربهم للأجيال للإستفادة منها ، خاصة أجيال ثورة ديسمبر العظيمة باعتبارهم أمل السودان وبناة المستقبل.

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وأكد تاور لدى مخاطبته صباح اليوم بكلية زمزم الجامعية ،المحاضرة العلمية السنوية التى تنظمها الكلية، بحضور نخبة من العلماء السودانيين في مقدمتهم الدكتورة وداد المحبوب من وكالة ناسا الامريكية لعلوم الفضاء، وأكد أهمية الاستفادة من سفراء العلم والمعرفة بالخارج ، الذين يمثلون السودان فى ارفع المؤسسات العالمية باعتبارهم نماذج علمية وعملية يقتدى بها طلبة العلم من شباب البلاد.

وأضاف تاور أن طريق العلم يتطلب قوة الإرادة والثقة بالنفس والسير على درب العلماء، مشيرا إلى ان العلماء السودانيين واجهوا فى الخارج تحديات ثقافية واكتسبوا العديد من المعارف الجديدة.

ودعا عضو مجلس السيادة الانتقالي ،بحسب سونا – الأجهزة الإعلامية لإتاحة الفرصة للعلماء لتقديم عصارة تجاربهم للاستفادة منها في تقدم وتطور السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)