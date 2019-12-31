جرام الذهب يسجل ارتفاعاً طفيفاً بسوق الخرطوم

سجل سعر جرام الذهب اليوم ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغ سعر شراء الجرام عيار 21 (كويتي وبحريني وسعودي وتركي) 4900 جنيه، فيما بلغ سعر البيع بحسب سونا – للجرام 3500 جنيه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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