إعفاء مدير عام مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية

التاريخ: 31-ديسمبر-2019
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أصدر د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء قراراً اليوم بناء” على توصية وزير العمل والتنمية الإجتماعية بإعفاء الزين عمر الحادو عمر من وظيفة مدير عام مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية .
ووجه القرار بحسب سونا – وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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