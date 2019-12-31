هاشم كندوره مدربًا عامًا في الجهاز الفني للهلال

التاريخ: 31-ديسمبر-2019
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قرر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة أشرف الكاردينال، تعيين الكابتن هاشم كندوره، مدربًا عامًا في الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي، تحت قيادة المصري حمادة صدقي، المدير الفني وذلك على حسب ما ورد في صفحة (الهلال-ALHilal) على الفيس بوك ..
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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