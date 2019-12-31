التاريخ: 31-ديسمبر-2019
32 مشاهدة
ألقت الشرطه أمس القبض على عضو تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم وسط الباشمهندس محمد ابراهيم في بلاغات تقدم بها عدد من فلول النظام البائد واتهموه بالتعدي على أحد النوادي الرياضية بمنطقة الديوم الشرقية .
وتجمهر العشرات من أعضاء لجان مقاومة الخرطوم خارج قسم الشرطة وتم على إثر ذلك اطلاق سراح ابراهيم بالضمان العادي.
وقالت مصادر بحسب صحيفة «الجريدة» ان ابراهيم تم اقتياده من منزله الى قسم شرطة الخرطوم وسط في بلاغ وصفته بالكيدي لأن مجموعة من النظام المباد هي التي قامت بتحريك الاجراءات الجنائية ضده بإدعائها بأن ابراهومة قام بكسر اقفال نادي بمنطقة الديوم الشرقية مستخدماً من قبل الفلول لحياكة المؤامرات والدسائس بالحي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر العشرات يتجمهرون لإطلاق سراح أحد افراد لجان المقاومة بمنطقة الديوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.