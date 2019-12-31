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العشرات يتجمهرون لإطلاق سراح أحد افراد لجان المقاومة بمنطقة الديوم

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التاريخ: 31-ديسمبر-2019

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العشرات يتجمهرون لإطلاق سراح أحد افراد لجان المقاومة بمنطقة الديوم

ألقت الشرطه أمس القبض على عضو تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم وسط الباشمهندس محمد ابراهيم في بلاغات تقدم بها عدد من فلول النظام البائد واتهموه بالتعدي على أحد النوادي بمنطقة الديوم الشرقية .

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وتجمهر العشرات من أعضاء لجان مقاومة الخرطوم خارج قسم الشرطة وتم على إثر ذلك اطلاق سراح ابراهيم بالضمان العادي.

وقالت مصادر بحسب صحيفة «الجريدة» ان ابراهيم تم اقتياده من منزله الى قسم شرطة الخرطوم وسط في بلاغ وصفته بالكيدي لأن مجموعة من النظام المباد هي التي قامت بتحريك الاجراءات الجنائية ضده بإدعائها بأن ابراهومة قام بكسر اقفال نادي بمنطقة الديوم الشرقية مستخدماً من قبل الفلول لحياكة المؤامرات والدسائس بالحي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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