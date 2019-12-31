لجنة تحقيق في نهب مقار “اليوناميد” بجنوب دارفور

أصدر والي جنوب دارفور المكلف بالإنابة اللواء شرطة نيازي صالح أحمد بدوي قراراً بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي الحقائق في أحداث نهب وحريق مقار البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة “اليوناميد” بالولاية.

وأسند الوالي رئاسة اللجنة لممثل النيابة العامة بابكر جدو آدم وعضوية المستشار القانوني وممثل الإدارة القانونية الطاهر مصطفى أحمد، وممثل الشرطة بالولاية العقيد شرطة عماد محمد الحسن مقررأ، وعضوية كل من مقدم ركن محمد أبكر شقف ممثل الفرقة 16 مشاة، نقيب محمد رجب ممثل المخابرات العامة وممثل قوات الدعم السريع.

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وحدد القرار أن مهام واختصاصات اللجنة يتمثل فى التحقيق في أحداث نهب وحريق مقار بعثة اليوناميد (سابقأ)، وعلى اللجنة جمع الأدلة وتبيان الأسباب والدواعي الحقيقية وراء الأحداث، وإستدعاء الأشخاص واستجوابهم لطلب البينة لهدف الوصول للحقائق، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه أو تحريضه أو مشاركته فى الأحداث، وتوقيف أي شخص أو آليات استخدمت فى عملية النهب.

وقرر الوالي بحسب الشروق – تكوين لجنة فرعية من الأجهزة الأمنية والاستخبارات والمباحث لآسترداد الأشياء المنهوبة من الأسواق والأحياء، ومخاطبة سلطات الولايات الأخرى بمراقبة الطرق الرئيسية لتوقيف أي شئ يظن أنه من مخلفات بعثة اليوناميد، على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسبأ لأداء مهامها.

ومنح الوالي اللجنة مدة أسبوع لرفع تقريرها له، ووجه أمين عام الحكومة واللجنة المشكلة والجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ الفوري .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)