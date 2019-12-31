أمريكا تعلق على الحكم بإعدام المتهمين في مقتل المعلم .. شاهد ماذا قالت ؟

رحبت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالعاصمة الخرطوم، بالأحكام التي صدرت بحق المتهمين في مقتل المعلم احمد الخير أثناء احتجازه إبان الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير .

وكانت محكمة أم درمان في العاصمة الخرطوم، أصدرت الإثنين، الحكم بالإعدام شنقًا على 29 من عناصر جهاز الأمن وسجن شخصين اخرين، فى قضية تعذيب وقتل المعلم أحمد الخير .

ونشرت السفارة الامريكية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلة : “يسرنا أن نرى أولئك الذين قتلوا الاستاذ أحمد الخير – أحد الضحايا العديدين للثورة السودانية – تم تقديمهم للعدالة.

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واضافت السفارة: “لقد أثبت السودان أهمية وجود نظام قضائي مستقل ومرن”.

وأحمد الخير عوض الكريم، معلم وناشط سياسى من منطقة خشم القربة بشمال السودان، عرف في منطقته بمعاداته لنظام البشير، واعتقل الخير من منزله، فى27 يناير الماضى، من قبل عناصر تتبع لجهاز الأمن، حيث جرى اقتياده إلى أحد مقرات الأمن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)