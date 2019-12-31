دي بروين أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عام 2019

التاريخ: 31-ديسمبر-2019 فى : رياضة 3 مشاهدة بعدما كشف موقع Whoscored عن التشكيلة المثالية لعام 2019 في الدوري الإنجليزي فقد توج دي بروين بلقب أفضل لاعب في البطولة عن العام الحالي والذي يوشك على النهاية في ظل ماقدمه مع السيتي في مختلف المباريات مابين التسجيل وصناعة الأهداف وذلك على حسب ما ورد في موقع (hihi2) . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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