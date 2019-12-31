عاجل| البرهان يوجه خطاب مهم للأمة السودانية مساء اليوم

يوجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول، الركن، عبدالفتاح البرهان، مساء اليوم خطاباً مهماً للأمة السودانية مساء في الذكري الرابعة والستين للاستقلال.



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