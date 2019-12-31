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بيان عاجل من السفارة الأمريكية في بغداد عقب محاولات اقتحامها

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا عاجلا عقب محاولات اقتحامها من قبل متظاهرين تابعين لـ”الحشد الشعبي” في العراق.
طالبت السفارة الأمريكية في بغداد، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، من المواطنين الأمريكيين، بعدم الاقتراب من محيط السفارة.
وقالت السفارة الأمريكية في بيانها: “بسبب نشاط الاحتجاجات المستمر، يجب على المواطنين الأمريكيين عدم التوجه إلى محيط السفارة الأمريكية في بغداد”.
وتابعت “يجب على الأمريكيين مراعاة أمنهم الشخصي والاستعداد للطوارئ”.
وقالت السفارة الأمريكية إنها ستستمر في تقديم تحديثات على هذا الحساب عند الضرورة.

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