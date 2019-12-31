عضو بالسيادي: الاساءة إلى القوات المسلحة تخريب

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، صديق تاور، على الدور المحوري للقوات المسلحة السودانية في انجاح مشروع حكومة الثورة للعبور بالبلاد إلى بر الأمان. وقال تاور في حوار اذاعي اليوم (الثلاثاء) أن انحياز القوات المسلحة للشعب أبان ثورة ديسمبر المجيدة انطلاقا من عقيدتها الوطنية الراسخة حيث ظلت تحمل هموم الشعب بصدق.



وأضاف لا يستطيع أحدا أن يشكك فى احترافية القوات المسلحة، وتابع: "لو لا انحياز القوات المسلحة لما نجح التغيير ولاختلف المشهد وربما ادى إلى حمامات من الدماء". وقال تاور أن القوات المسلحة مهرت الثورة بدماء الشهداء من جنودها.

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وأشار إلى أن الإساءة إلى القوات المسلحة نوع من التخريب، وأردف قائلا : عندما انسد الأفق أمام الثورة كان المخرج اللجوء للقوات المسلحة.

وأمن عضو مجلس السيادة على الدور الكبير الذى قامت به القوات المسلحة عندما سدت الفراغ الحكومى وتصدت لقيادة البلاد باقتدار فى غياب الجهاز التنفيذي عبر المجلس العسكرى الانتقالي.

وقال تاور هذه أدوار تستحق الاشادة والتثمين، مضيفا أن قادة الفرق العسكرية يضطلعون بمهام إدارة الولايات بمهنية عالية رغم التحديات الأمنية والسياسية والتنفيذية.