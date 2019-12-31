رسالة من أردوغان بمناسبة رأس السنة الميلادية… هذا ما سنفعله مع ليبيا

الخليج 365: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنه “سيتم تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين بلاده وليبيا”.

وقال أردوغان، في رسالة بعثها، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية: “من خلال الدعم الذي سنقدمه إلى حكومة طرابلس الشرعية في ليبيا، سوف نضمن تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين البلدين”، وذلك حسب وكالة “الأناضول” التركية.

​وأوضح أردوغان، أن “مخططات إقصاء تركيا من البحر المتوسط باءت بالفشل، نتيجة الخطوات التي أقدمت عليها أنقرة مؤخرا”. المادة السابقة “لتعزيز كفاءة سرقة النفط”… 130 شاحنة أمريكية تدخل الأراضي السورية! المقالة القادمة الجامعة العربية تصدر بيانا هاما ترفض فيه التدخل العسكري الخارجي في ليبيا

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