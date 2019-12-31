التلفزيون العماني يصدر بيانا عاجلا بشأن السلطان قابوس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر التلفزيون العماني، بيانا عاجلا، مساء اليوم الثلاثاء، بشأن السلطان قابوس بن سعيد.

أصدر ديوان البلاط السلطاني العماني بيانا، نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، قال فيه إن السلطان قابوس بحالة صحية مستقرة.

وأشار الديوان العماني إلى أن السلطان قابوس يتابع حاليا البرنامج العلاجي المقرر له.

ونقل ديوان البلاط السلطاني العماني عن السلطان قابوس شكره وتقديره إلى كل أبناء الشعب العماني، على ما يبدونه من مشاعر صادقة والتفاف حول قياداتهم.

وتابع الديوان العماني نقله عن لسان السلطان قابوس، قوله: “يسأل الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء، لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها”.

​وأبدى مستخدمون عمانيون وحسابات إخبارية في السلطنة قلقهم على صحة عاهل البلاد السلطان قابوس بن سعيد، وسط سيل من الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر هاشتاغ “#السلطان_قابوس” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في سلطنة عمان، وسط مشاركات من قبل مستخدمين من مختلف فئات المجتمع العماني، بما في ذلك الحسابات الإخبارية.

وطالب معظم العمانيين المشاركين في الهاشتاغ ببيان رسمي توضيحي، يبدد قلقهم بشأن ما تردد من أنباء عن صحة السلطان.