معا نبسط الامن ونحسم الفوضى

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لن تستقيم الامور وتمضى البلد الى الامام ما لم تتوفر دعامتان لاغنى عنهما وبهما يتحقق الاستقرار والنماء ، وهاتان الركيزتان هما الامن والاقتصاد القوى ونتحدث اليوم عن ضرورة الاهتمام ببسط الامن وحسم الفوضى مستصحبين معنا ماحدث من قيام بعض المتفلتين بامدرمان بالاخلال بالسلامة العامة واثارة الشغب والتعدي علي ممتلكات بعض المواطنين بموقف الشهداء .

وقد تناقلت كثير من المواقع الاخبارية الالكترونية وصفحات بعض الناشطين فى وسائل التواصل الاجتماعى الرواية التالية :

الشي الحصل اليوم الساعة سبعة مساء في موقف الشهداء للمواصلات بأمدرمان خطير جدا ” عصابات منظمة تروع المواطنين في ظل أزمة مواصلات طاحنة، بالسواطير، والسكاكين تسلب وتنهب وتخوف، في وسط البلد الشي الحصل ما وليد صدفة بل عمل ممنهج، ومدبر، وجريمة كاملة الأركان

في ظل غياب تام لأجهزة الشرطة ،

والملاحظ بعد سقوط الطاغية إختفاء كل الأجهزة الأمنية، والشرطية من كل أماكن تجمعات المواطنين، والاحياء السكنية، والأسواق وهذه الاجهزة كانت تعمل ليل نهار في حماية الطاغية.

استبشر الناس خيرآ بالدولة المدنية والتي أساسها القانون، والعدل، لكن تأبى الدولة العميقة إلا أن تنتشر الفوضى ويختفي الأمن والأمان ويروع المواطن والهدف إرسال رسالة دي للدولة الانتو عايزنها.

والمتابع لحلقة قناة العربية التي بثت مؤخرا عرف تماما” مدى الإجرام لدى قادة النظام السابق، وفعل أى شيئ في سبيل التمكين والاحتفاظ بالسلطة.

ولا بد من التكاتف ومحاصرة كل المتربصين بالثورة

انتهت الرسالة ونقول انها ليست بالضرورة ان تكون صحيحة فى كل فقراتها فهناك العديد من النقاط التى ربما كانت الاشاعة والغرض هى الباعث عليها لكن حتما هناك حقائق يلزم التوقف عندها ، وفى هذا الحال لابد من الاستماع لتوضيح الشرطة لماجرى.

ونقرأ ذلك فى الخبر التالى :

في اطار خطة تأمين اعياد الاستقلال ورأس السنة ودور العبادة وبتاريخ السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 وعند الساعة الرابعة عصرا قامت الشرطة بتغطية الصلوات المقامة في الكنيسة الكاثولكية جوار قسم شرطة مرور امدرمان وعقب انتهاء الصلوات غادر اغلب المصلين بواسطة عربات (حافلات) في هدوء). وأضاف البيان: (تحرك بعض المتفلتين المتواجدين بالقرب من الموقع وقاموا بالاخلال بالسلامة العامة وإثارة الشغب والتعدي على ممتلكات بعض المواطنين بموقف الشهداء وشرق الكنيسة). وقال البيان أن دوريات الشرطة تحركت لموقع الأحداث وتمت السيطرة على الموقف وتأمين المنطقة والقبض على المتفلتين وتم اتخاذ إجراءات جنائية في مواجهة عدد (75) متهم بالقسم الأوسط أمدرمان. وتمكنت الشرطة من استرداد عدد (19) جهاز هاتف محمول وتم التعرف عليها من قبل المبلغين كما لم تسجل مضابط الشرطة أية اصابات وسط المواطنين سوى حالة واحدة مستقرة.

وأكدت قوات الشرطة انه في اطار انفاذ خططها جاهزيتها للتامين، ستتخذ الاجراءات القانونية في مواجهة المتورطين وانفاذ القانون.

ونقول ان دور الشرطة مهم واساسى فى حفظ الامن وبسط هيبة القانون ومحاربة التفلت والجريمة ولابد ان تعمد الشرطة بصورة رسمية الى مكاشفة الشعب ونشر الحقيقة كما هى وعدم اخفاء أى معلومة على الناس وفى المقابل لابد ان يعى الجمهور الدور الذى يجب عليه ان يتمثله ومساعدة الاجهزة الأمنية فى ممارسة عملها بالابلاغ عن أى تفلت ونشاط مخالف للقانون وايضا يلزم ان يتجنب الجميع نشر الشائعات وتضخيم الاحداث وتصويرها بشكل مختلف وتحميل بعض الوقائع اكثر من ما تحتمل والذهاب الى تفسيرات خاطئة تساعد فى اعاقة الاجهزة الأمنية عن اقامة عملها وليس مساعدتها والتعاون معها كما هو مطلوب وبذا نتمكن معا من بسط الامن وفرض هيبة القانون وحسم الفوضى.