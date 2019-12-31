استهداف القائم لماذا؟.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فى تطور خطير يقود المنطقة الى مزيد من التأزيم وخلط الاوراق اعلنت الادارة الأمريكية تنفيذها ضربات على مقار للحشد الشعبى العراقى فى العراق وسوريا ردا على ما اعتبرته استهدافا لاحدى قواعدها فى كردستان مما اسفر عنه مقتل متعاقد مدني أمريكي جراء ضربة صاروخية على قاعدة “K1” الواقعة قرب كركوك والتي تحتضن قوات أمريكية.

البيان الرسمى للبنتاغون ذكر ان قواتهم شنت ضربات دفاعية ضد 5 منشآت تابعة لـ “كتائب حزب الله” في العراق وسوريا

من جانبه أعلن الحشد الشعبي العراقي، مساء الأحد، تفاصيل ما وصفه بـ “العدوان الأمريكي” على مواقع لقواته غرب محافظة الأنبار، مؤكدا أن الهجوم أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال الحشد الشعبى ان الضربات كانت في منطقة المزرعة والشريط الحدودي مع سوريا داخل العمق العراقي.

وقال العراقيون ان الضربات الجوية الأمريكية أدت إلى استشهاد أربعة مقاتلين أحدهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 مقاتلا من منتسبي اللواء”.

وذهب محللون ومراقبون الى ان الحشد الشعبى الذى اكد مرارا اعتراضه على الوجود العسكرى فى بلاده لم يهاجم القاعدة العسكرية الأمريكية فى كركوك وانما ظلت امريكا تسعى للبحث عن أى سبب يبرر لها توجيه ضربات الى الحشد الشعبى وتعطيله عن معركته الاساسية فى مواجهة الارهاب الداعشى المجرم المدعوم من امريكا وحلفائها رغم ادعائهم محاربته والتصدى له وهم فى الواقع يدعمونه والشواهد على ذلك كثيرة.

ويرى محللون ان امريكا اختارت القائم ليس ردا على مهاجمة قاعدتها فى كركوك اذ كان بالإمكان استهداف مقار للحشد فى كردستان أو حتى فى بغداد لكن لامريكا أصلا موقف من سيطرة الحشد على منطقة القائم على الحدود مع سوريا مما يصعب على الدواعش – حلفاء امريكا – التحرك بحرية بين العراق وسوريا واكمال التنسيق بينهم والقاعدة الأمريكية فى الغرب العراقى لقطع طريق بيروت دمشق بيروت طهران وهذا امر ليس مستبعدا ، كما ان قرب القائم من قاعدة عين الاسد يجعل القوات الأمريكية وانشطتها تحت نظر الحشد لذا سعت امريكا الى ضرب قاعدة القائم واخراج الحشد من المعادلة أو لا اقل شغله بنفسه وترك المجال لامريكا ان تبلطج كما تشاء.