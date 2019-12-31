الشهيد يلاحق قاتليه ويقتص منهم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كان فعلا بشعا لم تتحمله النفوس ذلك الذى أقدم عليه ثلة من المجرمين عديمى الضمير والأخلاق والوازع والانسانية وهم يتفنون فى تعذيب الشهيد أحمد الخير وزملاءه المعتقلين تلك الليلة وذلك اليوم فى خشم القربة ولم يراعوا حرمة الانسان ولا حرمة ليلة الجمعة ويومها وهم المجردون من المشاعر ويتلذذون بتعذيب الأسرى فى ايديهم ، و المجرمون فى سكرتهم تلك وفى غفلتهم تلك لم يدر بخلدهم ان اشهرا فقط تحول بينهم وبين سقوط صنمهم والقاء القبض عليهم ووضعهم فى قفص الاتهام وربما لم يتخيلوا مطلقا انه لن يستدير العام إلا وهم مدانون بالقتل محكومون بالاعدام وهاهى العدالة تقول كلمتها ويتم النطق بالحكم فى هذه القضية التى شغلت الرأى العام وكيف لها وهى من البشاعة والظلم الى هذا الحد .

كان الاستعداد كبيرا والتجهيزات على اكمل وجه فى مجمع محاكم الوسط بامدرمان حيث تتم المحاكمة وأعلن القاضى المختص تأجيل كل الجلسات بالمجمع ككل يوم الاثنين وامتلأت القاعة بالحضور كما تجمع المئات من المواطنين في ميدان “حوش الخليفة” بالقرب من مجمع محاكم الأوسط بام درمان، رافعين شعار “الشعب يريد قصاص الشهيد” .

ورفع العديد من المتجمهرين أمام المحكمة لافتات تحمل صورة الشهيد أحمد الخير ، كما وصل إلى الخرطوم عدد من المعلمين وتلاميذه من خشم القربة بشرق السودان .

وأغلقت السلطات المختصة، شارع العرضة في أم درمان بحواجز أسمنتية وأسلاك شائكة، ومنعت الثوار من التواجد أمام مجمع محاكم الوسط، وفرضت انتشاراً كثيفاً لقوات الشرطة .

وعندما تم النطق بالحكم دوت الهتافات داخل القاعة وخارجها ، وكانت المحكمة قد قررت الحكم باعدام 29 من منسوبي جهاز الأمن بتهمة قتل الناشط والمُعلم أحمد الخير، بعد تعرضه للتعذيب، وذلك وفقاً بالمادة 130 القتل العمد، في حين تم إدانة 2 من المتهمين بالإشتراك الجنائي و الإعتقال غير المشروع بالمادة 164 كما تمت تبرئة 7 متهمين

وأوضحت المحكمة لاولياء الدم ان من حقهم المطالبة بالقصاص وإن عفوا كان ذلك أفضل واجرهم عند الله اكبر لكن اولياء الدم طالبوا بالقصاص وتم تسجيل ذلك فى محضر المحكمة .

ويمثل هذا الحكم انتصارا للعدالة ومع انه كان خاصا بقضية المرحوم أحمد الخير إلا انه كان رسالة لكل المجرمين والقتلة سفاكى الدماء انه لايمكنهم الافلات من العقاب وان جرائمهم ستظل عارا يقبح وجوههم ويلطخ سمعتهم وعلى فرض أنهم لم ينالوا عقوبتهم فى الدنيا فان دماء الشهداء ستظل تلاحقهم حتما وتغض مضاجعهم ولن يرتاحوا فى الدنيا والاخرة .