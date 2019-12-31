الدقير: الحكم في قضية معلم خشم القربة انتصار للعدالة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وصف رئيس حزب المؤتمر السوداني، القيادي بقوى الحرية والتغيير عمر الدقير، الحكم في قضية معلم “خشم القربة” الشهيد أحمد الخير، بأنه انتصار للعدالة التي شكلت أحد أهم شعارات ومطالب ثورة ديسمبر المجيدة.
وقال الدقير في تغريدة له أمس بحسب صحيفة الدار: “هذا الحكم لا يتوقف عند حد إدانة الأشخاص، بل يتجاوزه إلى إدانة المؤسسات والممارسات الوحشية للنظام البائد وإعلان قطيعة شاملة معها.
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