الجبهة الثورية تؤكد استمرار التفاوض في كل المسارات

تسلمت الحكومة السودانية يوم الثلاثاء الموقف التفاوضي الموحد لمسار الشمال، عبر الوسيط الجنوب سوداني في منبر جوبا للتفاوض مع الجبهة الثورية لإكمال عملية السلام، وبشرت الجبهة الثورية باستمرار التفاوض في كل المسارات.

وأكد رئيس الوساطة الفريق توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية حرص الوساطة وأطراف التفاوض في السودان على الوصول لاتفاق سلام يمسح أحزان السودانيين في مطلع العام 2020.

وقال إن الحكومة الانتقالية في السودان تجتهد على مدار الساعة وتواصل الليل بالنهار لتحسم القضايا وتصل لاتفاق يرضي كل شعب السودان، وأشار قلواك إلى انسياب العملية التفاوضية في كل المسارات.

وتوافق كيان الشمال وحركة تحرير كوش على موقف تفاوضي موحد، وقدما قضايا وأزمات الشمال ومقترحات حلولها في ورقة تفاوضية واحدة.

وأعلن رئيس الجبهة الثورية د.الهادي إدريس، الذي تسلم رؤية مسار الشمال وسلمها لرئيس الوساطة، تجاوز التباينات بين مكوني مسار الشمال، مؤكداً توافقهما التام حول المسار.

وبشر إدريس الشعب باستمرار التفاوض في كل المسارات واقتراب الوصول للسلام.

وأكد ادريس بحسب الشروق – أن تعليق التفاوض حول مسار دارفور ياتي لاتاحة الفرصة لمتابعة معالجة موضوع الأحداث في الجنينة بغرب دارفور.

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وأبلغ إدريس الصحفيين في جوبا يوم الثلاثاء أن الأوضاع بالجنينة تشهد هدوءاً نسبياً وأن الحكومة تبذل جهوداً لمعالجة الموقف وأكدت لهم أن الأوضاع ستكون تحت السيطرة الثلاثاء.

وترحم على أرواح الشهداء، وتمنى أن يعود الأمن والاستقرار لغرب دارفور. وجدد حرص الجبهة الثورية على التوصل لسلام شامل وعادل.

وقال إن عام ٢٠٢٠م سيكون عاماً للسلام وإنهاء الحرب والمضي في تقوية مؤسسات الحكم الانتقالي لعبور البلاد لمرحلة التحول الديمقراطي.

وثمن جهود رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفاكير في تحقيق السلام في السودان وجنوب السودان، لافتاً إلي أن السلام في السودان سيقود لاستقرار الإقليم.

وعبر عن ارتياحه بتسليم مسار الشمال التفاوضي للحكومة الأمر الذي يؤكد بدء التفاوض في كل المسارات ومعالجة قضايا التنمية والتهميش.

من جهته وعد رئيس وفد الحكومة الفريق شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة، بالوصول إلى سلام قريب عبر منبر جوبا.

وأكد توفر الإرادة والروح الإيجابية للوصول لتفاهم كامل وعاجل، مشيراً لأهمية الوصول لاتفاق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)